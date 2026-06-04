OPEN ÉCOMUSÉE | Stand zéro déchet : découverte des alternatives durables pour toute la famille Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Mercredi 22 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Stand en flux continu

Découvrez des solutions simples pour réduire vos déchets au quotidien.

Ce stand présente des alternatives réutilisables dans la cuisine, la salle de bain et pour les bébés : couches lavables, cotons lavables, cups menstruelles, culottes menstruelles, oriculis et savons de Marseille. Les visiteurs pourront manipuler le matériel, poser leurs questions et bénéficier de conseils pratiques pour débuter ou approfondir leur démarche zéro déchet.

Des distributions gratuites de certains équipements seront proposées. Un espace sera également consacré à la découverte des couches lavables, de leur fonctionnement à leur entretien.

Stand présenté par Elisa Le Saint, consultante couches lavables.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-22T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-22T17:00:00.000+02:00

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Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine



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