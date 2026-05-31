Lectures perchées à l’Écomusée, Écomusée de la Bintinais, Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Lectures perchées à l’Écomusée Mardi 21 juillet, 14h00 Écomusée de la Bintinais Ille-et-Vilaine

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00

Prenez de la hauteur !

Bien installés dans des sièges-hamacs, profitez d’une pause-lecture au cœur des arbres de l’Écomusée.

Les bibliothécaires et l’association Là-Haut vous ferons vivre une expérience insolite.

RDV à l’Écomusée, dans le cadre de l »Open Écomusée »

Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine Bretagne

Lectures et nature

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