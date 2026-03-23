Nuit des Musées I Mémorial de l’Internement et de la Déportation Compiègne
Nuit des Musées I Mémorial de l’Internement et de la Déportation Compiègne samedi 23 mai 2026.
Nuit des Musées I Mémorial de l’Internement et de la Déportation
2B Avenue des Martyrs de la Liberté Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Conçu dans le cadre d’un projet de recherche, un outil de réalité augmentée en cours de développement est proposé en test dans les salles du mémorial le temps d’une soirée.
À l’aide d’un casque de réalité augmentée, les participants sont invités à percevoir des scènes de vie du camp d’internement de Royallieu.
De 20h à minuit. Créneaux de 30 minutes.
Participation sur réservation uniquement.
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Dans le cadre de la 22e édition de la Nuit européenne des musées, le Mémorial de l’internement et de la déportation Camp de Royallieu propose une visite guidée du parcours historique avec une médiatrice.
Durée de la visite 2h30
Réservation obligatoire par mail à l’adresse suivante servicedespublics@memorial-compiegne.fr
Conçu dans le cadre d’un projet de recherche, un outil de réalité augmentée en cours de développement est proposé en test dans les salles du mémorial le temps d’une soirée.
À l’aide d’un casque de réalité augmentée, les participants sont invités à percevoir des scènes de vie du camp d’internement de Royallieu.
De 20h à minuit. Créneaux de 30 minutes.
Participation sur réservation uniquement.
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Dans le cadre de la 22e édition de la Nuit européenne des musées, le Mémorial de l’internement et de la déportation Camp de Royallieu propose une visite guidée du parcours historique avec une médiatrice.
Durée de la visite 2h30
Réservation obligatoire par mail à l’adresse suivante servicedespublics@memorial-compiegne.fr .
2B Avenue des Martyrs de la Liberté Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 96 37 00 secretariat@memorial-compiegne.fr
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English :
Conceived as part of a research project, an augmented reality tool currently under development is being tested in the rooms of the memorial for the duration of an evening.
Using an augmented reality headset, participants are invited to perceive scenes from life at the Royallieu internment camp.
From 8pm to midnight. 30-minute slots.
Participation by reservation only.
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As part of the 22nd Nuit européenne des musées, the Mémorial de l?internnement et de la déportation ? Camp de Royallieu is offering a guided tour of the historical site with a mediator.
Length of visit: 2h30
Reservations required by e-mail to: servicedespublics@memorial-compiegne.fr
L’événement Nuit des Musées I Mémorial de l’Internement et de la Déportation Compiègne a été mis à jour le 2026-03-23 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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