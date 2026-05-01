Nuit des Musées Visites nocturnes Château de La Brède La Brède

La Brède

Nuit des Musées Visites nocturnes

Château de La Brède 65 Avenue du Château La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Samedi 23 mai, vivez une expérience unique avec les visites guidées nocturnes du château de La Brède !

À la tombée de la nuit, les portes s’ouvriront pour vous faire découvrir la demeure de Montesquieu et de sa famille.

Visites nocturnes du château de La Brède et de l’ancienne ferme de Montesquieu environ 1h30.

Deux départs de visite 20h et 20h45

N’oubliez pas, le domaine sera ouvert le vendredi 8 mai, de 14h à 18h. Des visites guidées du château vous seront proposées toutes les demi-heures de 14h30 à 17h30. Réservation conseillée. .

Château de La Brède 65 Avenue du Château La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 95 96 25 accueil@chateaulabrede.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit des Musées Visites nocturnes

L’événement Nuit des Musées Visites nocturnes La Brède a été mis à jour le 2026-05-11 par Sud Bordeaux Tourisme