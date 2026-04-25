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Nuit des Sorciers de Bué Bué

Nuit des Sorciers de Bué Bué

Nuit des Sorciers de Bué Bué samedi 1 août 2026.

Adresse : Creux de Marloup

Ville : 18300 Bué

Département : Cher

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Bué

Nuit des Sorciers de Bué

Creux de Marloup Bué Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

La Nuit des Sorciers à Bué, une tradition folklorique…
Et cette année, on remet le chaudron sur le feu !
Rejoignez-nous pour une soirée envoûtante, pleine de surprises, de feu et de musique !

AU PROGRAMME
L’Apéro des Sorciers
Animations musicales tout au long de la soirée
Deux formules festives pour régaler tous les appétits
• Repas champêtre (jambon à la broche, frites, fromages, tartelette)
• Sandwichs grillades, & frites
Buvette bien garnie pour garder l’esprit festif jusqu’au bout de la nuit
Spectaculaire feu d’artifice
Animations pyrotechniques
Grand bal jusqu’à 3h

Ambiance sorcière, rires et étoiles garanties !
Venez déguisé ;)   .

Creux de Marloup Bué 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 31 61 08 49  jeanmarc.roblin@sfr.fr

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English :

The Nuit des Sorciers in BUE, organized by the association buétonne.
Bué is a village that once brought together all the sorcerers of the Sancerrois region.

L’événement Nuit des Sorciers de Bué Bué a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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