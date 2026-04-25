Bué

Nuit des Sorciers de Bué

Creux de Marloup Bué Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

La Nuit des Sorciers à Bué, une tradition folklorique…

Et cette année, on remet le chaudron sur le feu !

Rejoignez-nous pour une soirée envoûtante, pleine de surprises, de feu et de musique !

AU PROGRAMME

L’Apéro des Sorciers

Animations musicales tout au long de la soirée

Deux formules festives pour régaler tous les appétits

• Repas champêtre (jambon à la broche, frites, fromages, tartelette)

• Sandwichs grillades, & frites

Buvette bien garnie pour garder l’esprit festif jusqu’au bout de la nuit

Spectaculaire feu d’artifice

Animations pyrotechniques

Grand bal jusqu’à 3h

Ambiance sorcière, rires et étoiles garanties !

Venez déguisé ;) .

Creux de Marloup Bué 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 31 61 08 49 jeanmarc.roblin@sfr.fr

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English :

The Nuit des Sorciers in BUE, organized by the association buétonne.

Bué is a village that once brought together all the sorcerers of the Sancerrois region.

L’événement Nuit des Sorciers de Bué Bué a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois