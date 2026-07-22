Nuit des statues Cluedo Le Jardin de Gabriel Nantillé

Informations pratiques

Nantillé

Nuit des statues Cluedo

Le Jardin de Gabriel Chez Audebert Nantillé Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Découvrez qui est le coupeur de mains et empêchez la guerre entre les statues !

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Le Jardin de Gabriel Chez Audebert Nantillé 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 85 14 71

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English :

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L’événement Nuit des statues Cluedo Nantillé a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge