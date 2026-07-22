AGENDA · Nantillé
Nuit des statues Cluedo Le Jardin de Gabriel Nantillé
jeudi 6 août 2026 · Le Jardin de Gabriel · Nantillé
Informations pratiques
Nantillé
Nuit des statues Cluedo
Le Jardin de Gabriel Chez Audebert Nantillé Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Découvrez qui est le coupeur de mains et empêchez la guerre entre les statues !
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Le Jardin de Gabriel Chez Audebert Nantillé 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 85 14 71
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L’événement Nuit des statues Cluedo Nantillé a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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