Nuit des vins Montansier Graves-Saint-Amant
vendredi 7 août 2026 · Graves-Saint-Amant
Informations pratiques
Graves-Saint-Amant
Nuit des vins Montansier
13 rue de la fontaine Graves-Saint-Amant Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 00:00:00
Date(s) :
2026-08-07
La nuit des vins Montansier Édition 2026 ✨
Participez à une soirée festive et gourmande au cœur du vignoble !
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13 rue de la fontaine Graves-Saint-Amant 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 47 24 16 contact@domainemontansier.fr
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English : Montansier Wine Night
Montansier Wine Night? 2026 Edition?
Join us for a festive and gourmet evening in the heart of the vineyards!
L’événement Nuit des vins Montansier Graves-Saint-Amant a été mis à jour le 2026-07-04 par Destination Cognac