Nuit d’été au Château d’Osmond Château d’Osmond Cissac-Médoc

Informations pratiques

Cissac-Médoc

Nuit d’été au Château d’Osmond

Château d’Osmond 36 Route des Gunes Cissac-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

l’association Ici c’est Cissac organise une soirée festive dans le très beau cadre du Château d’Osmond.

Venez partager un moment de convivialité, dans une ambiance festive avec ambiance musicale assurée (concert piano-bar avec Lady Lisa et son pianiste à 21h30 ; DJ à partir de 23h).

Restauration sur place (food-trucks) et dégustation de vins.

Sans réservation. .

Château d’Osmond 36 Route des Gunes Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 74 36 25 contact@chateaudosmond.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit d’été au Château d’Osmond

L’événement Nuit d’été au Château d’Osmond Cissac-Médoc a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Médoc-Vignoble