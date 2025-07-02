Nuit d’ivresse Compiègne

Nuit d’ivresse Compiègne vendredi 6 février 2026.

Nuit d’ivresse

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Début : 2026-02-06 17:30:00

fin : 2026-02-08

2026-02-06 2026-02-08

Auteur Josiane Balasko

Genre Comédie

Succès retour ! Venez redécouvrir la comédie à succès de Josiane Balasko !

Jacques Belin est un animateur de télé ringard dont la carrière est sur le déclin.

Un soir, dans un bistrot miteux en face d’une gare, il fait la rencontre de Simone, une pauvre fille qui sort de taule et qui n’a pas sa langue dans sa poche.

Pris par la boisson, ces deux jeunes gens vont s’apprivoiser, se confier, se réinventer.

Mais lorsque la gueule de bois et l’amnésie s’en mêlent au petit matin, le réveil promet d’être difficile. 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

