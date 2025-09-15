NUIT D’IVRESSE Vias

NUIT D’IVRESSE Vias jeudi 7 mai 2026.

NUIT D’IVRESSE

41 Avenue de Béziers Vias Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Jacques Belin, un animateur de télévision imbu de lui-même, se retrouve seul dans un bar après l’annulation d’un dîner important.

En quête de compagnie, il fait la connaissance de Simone, une femme au franc-parler, un peu paumée et récemment sortie de prison. L’alcool aidant, ils passent une nuit mouvementée, oscillant entre disputes, rires et moments de tendresse.

Au fil de la soirée, les masques tombent et laissent place à une rencontre humaine touchante et hilarante.

À travers cette comédie déjantée, Josiane Balasko explore les différences sociales, la solitude et les hasards qui peuvent bouleverser une vie en une nuit.

Auteur Josiane Balasko

Mise en scène Christophe Laborie & Frédo Malaterre

Comédiens Josée Arrué, Damien Charles, Anthony La Lumia

Réservation

Le Théâtre de l’Ardaillon possède sa propre billetterie en ligne, les achats s’effectuent aussi via les réseaux de distribution francebillet.com, ticketmaster, FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché, Auchan, Cultura, Cora et Leclerc.

Au guichet Horaires

Lundi de 13h30 à 17h,

Mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h,

Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,

Jeudi de 13h30 à 17h,

Vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Samedi et dimanche de représentation 2 h avant le spectacle

Billetterie fermée les lundis après-midi suivant un spectacle

41 Avenue de Béziers Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 47 01 89 06 billetteriespectacle@ville-vias.fr

English :

Jacques Belin, a self-important TV host, finds himself alone in a bar after an important dinner is canceled.

In search of company, he meets Simone, an outspoken, troubled woman recently released from prison. With the help of alcohol, they spend an eventful night, oscillating between arguments, laughter and moments of tenderness.

German :

Jacques Belin, ein selbstverliebter Fernsehmoderator, sitzt allein in einer Bar, nachdem eine wichtige Dinnerparty abgesagt wurde.

Auf der Suche nach Gesellschaft lernt er Simone kennen, eine wortgewandte, etwas verwirrte Frau, die gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. Die beiden verbringen eine ereignisreiche Nacht, in der sie sich streiten, lachen und zärtlich sind.

Italiano :

Jacques Belin, un conduttore televisivo presuntuoso, si ritrova da solo in un bar dopo che una cena importante è stata annullata.

In cerca di compagnia, incontra Simone, una donna schietta e un po’ smarrita, appena uscita di prigione. Con l’aiuto dell’alcol, i due trascorrono una notte movimentata, oscillando tra discussioni, risate e momenti di tenerezza.

Espanol :

Jacques Belin, un engreído presentador de televisión, se encuentra solo en un bar tras la cancelación de una importante cena.

En busca de compañía, conoce a Simone, una mujer franca y algo perdida que acaba de salir de la cárcel. Con la ayuda del alcohol, pasan una noche agitada, oscilando entre discusiones, risas y momentos de ternura.

