Nuit du Bad Rue Foix de Candalle Montpon-Ménestérol

Informations pratiques

Montpon-Ménestérol

Nuit du Bad

Rue Foix de Candalle Gymnase des Massias Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Nuit du Bad au Gymnase des Massias matchs tous niveaux, musique et ambiance, buvette sur place, ouvert à tous les âges, entrée gratuite 06 72 06 03 60 .

Rue Foix de Candalle Gymnase des Massias Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 06 03 60

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English : Nuit du Bad

L’événement Nuit du Bad Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-08-01 par Vallée de l’Isle en Périgord