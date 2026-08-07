Nuit du Bad Rue Foix de Candalle Montpon-Ménestérol
samedi 29 août 2026 · Rue Foix de Candalle · Montpon-Ménestérol
Informations pratiques
Montpon-Ménestérol
Nuit du Bad
Rue Foix de Candalle Gymnase des Massias Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Nuit du Bad au Gymnase des Massias matchs tous niveaux, musique et ambiance, buvette sur place, ouvert à tous les âges, entrée gratuite 06 72 06 03 60 .
Rue Foix de Candalle Gymnase des Massias Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 06 03 60
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English : Nuit du Bad
L’événement Nuit du Bad Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-08-01 par Vallée de l’Isle en Périgord
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