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Nuit du Bad Rue Foix de Candalle Montpon-Ménestérol

samedi 29 août 2026 · Rue Foix de Candalle · Montpon-Ménestérol

Nuit du Bad Rue Foix de Candalle Montpon-Ménestérol

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Rue Foix de Candalle
Adresse
Gymnase des Massias
Ville
24700 Montpon-Ménestérol
Département
Dordogne
Tarif

Montpon-Ménestérol

Nuit du Bad

Rue Foix de Candalle Gymnase des Massias Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Nuit du Bad au Gymnase des Massias matchs tous niveaux, musique et ambiance, buvette sur place, ouvert à tous les âges, entrée gratuite 06 72 06 03 60   .

Rue Foix de Candalle Gymnase des Massias Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 06 03 60 

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English : Nuit du Bad

L’événement Nuit du Bad Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-08-01 par Vallée de l’Isle en Périgord

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