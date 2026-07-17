Informations pratiques

Nuit du livre Maison du livre Bécherel Bécherel Samedi 1 août, 14h30

Rendez-vous estival, festif et familial : c’est la 31e édition pour l’incontournable rendez-vous qui propose, autour du marché du livre dès 14h et jusqu’à la nuit noire .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-01T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-01T23:59:00.000+02:00

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Maison du livre Bécherel 4 route de Montfort 35190 becherel Bécherel



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