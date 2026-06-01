Saint-Jean-de-Thouars

Nuit du Solstice

clos de l’Abbaye Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Venez profiter de cette soirée pour découvrir les photos d’Aude Nowak, exposées dans le Clos de l’Abbaye. La soirée sera animée par les membres de l’ObservaThouars, vous permettant à la nuit tombée d’observer planètes, étoiles et lune.

Venez profiter de cette soirée pour découvrir les photos d’Aude Nowak, exposées dans le Clos de l’Abbaye. La soirée sera animée par les membres de l’ObservaThouars, vous permettant à la nuit tombée d’observer planètes, étoiles et lune. .

clos de l’Abbaye Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 86 73 54

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English : Nuit du Solstice

Come and enjoy this evening to discover Aude Nowak’s photographs, on display at the Clos de l’Abbaye. The evening will be hosted by members of ObservaThouars, allowing you to observe planets, stars, and the moon after dark.

L’événement Nuit du Solstice Saint-Jean-de-Thouars a été mis à jour le 2026-06-12 par Maison du Thouarsais