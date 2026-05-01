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Nuit européenne des musées au Musée Bonnat Helleu Musée Bonnat Helleu Bayonne

Nuit européenne des musées au Musée Bonnat Helleu Musée Bonnat Helleu Bayonne

Nuit européenne des musées au Musée Bonnat Helleu Musée Bonnat Helleu Bayonne samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée Bonnat Helleu

Adresse : 5 Rue Jacques Laffitte

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Bayonne

Nuit européenne des musées au Musée Bonnat Helleu

Musée Bonnat Helleu 5 Rue Jacques Laffitte Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Le samedi 23 mai, à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, intéressez-vous aux
nombreux portraits de la collection. Des visages antiques aux élégantes de Paul Helleu, découvrez
comment la mise en scène de soi a évolué au fil du temps avec un projet mené par les CM2 de
l’école de Villefranque.   .

Musée Bonnat Helleu 5 Rue Jacques Laffitte Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 63 60  mbh@bayonne.fr

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English : Nuit européenne des musées au Musée Bonnat Helleu

L’événement Nuit européenne des musées au Musée Bonnat Helleu Bayonne a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Bayonne

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