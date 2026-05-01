Nuit européenne des musées au Musée Bonnat Helleu Musée Bonnat Helleu Bayonne

Bayonne

Nuit européenne des musées au Musée Bonnat Helleu

Musée Bonnat Helleu 5 Rue Jacques Laffitte Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le samedi 23 mai, à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, intéressez-vous aux

nombreux portraits de la collection. Des visages antiques aux élégantes de Paul Helleu, découvrez

comment la mise en scène de soi a évolué au fil du temps avec un projet mené par les CM2 de

l’école de Villefranque. .

Musée Bonnat Helleu 5 Rue Jacques Laffitte Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 63 60 mbh@bayonne.fr

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English : Nuit européenne des musées au Musée Bonnat Helleu

L’événement Nuit européenne des musées au Musée Bonnat Helleu Bayonne a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Bayonne