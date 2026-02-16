Nuit Européenne des Musées au Musée du Lac Musée du Lac Sanguinet

Nuit Européenne des Musées au Musée du Lac

Musée du Lac 102 Place de la Mairie Sanguinet

2026-05-23

Nocturne au Musée du Lac pour la Nuit des musées.

Accès libre et gratuit.

La Nuit des musées repose sur un principe simple investir les musées pour mieux en révéler les trésors et permettre un accès facilité à la culture.

Organisée par le ministère de la Culture, cette nuit des musées est placée sous le triple patronage du Conseil de l’Europe, de l’UNESCO et de l’ICOM et du soutien institutionnel de la Fédération française des sociétés d’amis de musées et de la Réunion des musées nationaux Grand Palais.

Le programme régional sera disponible début mai.

Si vous souhaitez consulter l’ensemble de la programmation en région, consultez le site officiel de l’opération ou les réseaux sociaux. .

Musée du Lac 102 Place de la Mairie Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 02 33 mediationmusee@sanguinet.fr

