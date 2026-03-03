Place à l’Apéro-Goûter Sanguinet

Place à l’Apéro-Goûter

La Communauté de Commune, la Mairie ainsi que l’Association des Acteurs Économiques de Sanguinet s’allient dans un objectif commun dynamiser la Place du marché et le Centre Bourg de Sanguinet.

Ensemble, ils vous proposent un tout nouveau rendez-vous immanquable, unique et chaleureux les Apéros-Goûters.

Ils se tiendront une fois par mois, le vendredi soir dès 16h30 à la Place du Marché, jusqu’à minuit.

Un bon moyen de vous retrouver et de retrouver vos commerçants préférés qui vous concoctent des mets aussi bien sucrés que salés.

Puisqu’un goûter apéro sans musique, c’est impensable, une animation musicale vous est également proposée.

L’apéro-goûter fait son grand retour ! Vos commerçants vous donnent rendez-vous pour un moment de détente et de gourmandise.

Au programme

– restauration sucrée et salée

– boissons chaudes et fraîches

– animation musicale avec le groupe Born .

Place du marché Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 61 73 88 aaesanguinet@gmail.com

