Nuit européenne des musées au Muséum d’Histoire Naturelle Muséum Histoire Naturelle Bayonne
Nuit européenne des musées au Muséum d’Histoire Naturelle Muséum Histoire Naturelle Bayonne samedi 16 mai 2026.
Bayonne
Nuit européenne des musées au Muséum d’Histoire Naturelle
Muséum Histoire Naturelle Chemin de Chala Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16
À l’occasion de la Nuit des musées, le Museum d’histoires naturelles de la Ville de Bayonne organise
deux journées d’animations avec une programmation adaptée aux tout-petits et aux plus grands
pour découvrir et s’amuser avec les collections permanentes du Museum 10h HISTOIRE CONTÉE AU MUSÉUM Les animaux disparus .Durée 45 minutes. 14h MENACE EN FORÊT Jeu un loup-garou naturaliste .Durée 1h. À partir de 15h APRÈS-MIDI JEUX AU MUSÉUM (à partir de 4 ans, à vivre en famille) .
Muséum Histoire Naturelle Chemin de Chala Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 44 22 museumhistoirenaturelle@bayonne.fr
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English : Nuit européenne des musées au Muséum d’Histoire Naturelle
L’événement Nuit européenne des musées au Muséum d’Histoire Naturelle Bayonne a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Bayonne
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