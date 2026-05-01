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Nuit européenne des musées au Muséum d’Histoire Naturelle Muséum Histoire Naturelle Bayonne

Nuit européenne des musées au Muséum d’Histoire Naturelle Muséum Histoire Naturelle Bayonne

Nuit européenne des musées au Muséum d’Histoire Naturelle Muséum Histoire Naturelle Bayonne samedi 23 mai 2026.

Lieu : Muséum Histoire Naturelle

Adresse : Chemin de Chala

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Bayonne

Nuit européenne des musées au Muséum d’Histoire Naturelle

Muséum Histoire Naturelle Chemin de Chala Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :
2026-05-23

À l’occasion de la Nuit des musées, le Museum d’histoires naturelles de la Ville de Bayonne organise
deux journées d’animations avec une programmation adaptée aux tout-petits et aux plus grands
pour découvrir et s’amuser avec les collections permanentes du Museum 10h HISTOIRE CONTÉE AU MUSÉUM Les animaux disparus .Durée 45 minutes. 14h MENACE EN FORÊT Jeu un loup-garou naturaliste .Durée 1h. À partir de 15h APRÈS-MIDI JEUX AU MUSÉUM (à partir de 4 ans, à vivre en famille)   .

Muséum Histoire Naturelle Chemin de Chala Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 44 22  museumhistoirenaturelle@bayonne.fr

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English : Nuit européenne des musées au Muséum d’Histoire Naturelle

L’événement Nuit européenne des musées au Muséum d’Histoire Naturelle Bayonne a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Bayonne

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