Petite-Rosselle

Nuit européenne des musées au Parc Explor Wendel

Petite-Rosselle Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23

La Nuit européenne des musées aura lieu samedi 23 mai 2026. Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes en France et en Europe, dès la tombée de la nuit. Cette année marquera la 22ème édition de l’événement.

Au programme du Parc Explor Wendel une visite au seul éclairage d’une lampe de poche. En effet le public sera invité à suivre, dans la pénombre totale, le poste de travail d’un mineur de charbon.

À 20h et sur réservation, une représentation vivante et hypnotique de l’Ensemble Nist-Nah proposera une rencontre entre tradition et expérimentation une plongée dans l’univers sonore et envoûtant des gongs, inspirée des traditions d’Asie.

Le café Kaffeeklatsch sera ouvert tout au long de la soirée.

Une expérience insolite au Parc Explor Wendel

La visite des musées Les Mineurs et la Mine Wendel se déroule dans une ambiance feutrée, presque mystérieuse. Munis de lampes de poche, les visiteurs cheminent sur les traces des mineurs, dans une obscurité propice à l’immersion.

La première étape est est le passage dans les salles des pendus, les douches et la lampisterie où le mineur revêtait l’ensemble de son équipement bleu de travail, cap lampe, casque, système respiratoire d’urgence…. Après une traversée sur l’impressionnant carreau de mine, dominé par ses 3 chevalements, suit l’immersion dans les entrailles de la terre avec le passage dans le simulateur de la cage d’ascenseur, qui vous transporte, sans le faire véritablement, à près de 1200m sous terre… La découverte des chantiers rocher, traçage et plateures, eux aussi plongés dans la nuit, permet de vivre cette expérience au plus près de ce qu’ont connu et vécu les mineurs il y a 20 ans déjà.

Une expérience saisissante, à la fois historique et sensorielle.

Ensemble NIST-NAH

L’Ensemble Nist-Nah, fondé en 2019 par le percussionniste australien Will Guthrie, propose une expérience sonore immersive à la croisée du gamelan et des musiques expérimentales. Porté par huit musiciens aux horizons variés, le groupe explore un univers vibrant fait de gongs, cloches et métaux résonnants, où se déploient de fascinantes architectures rythmiques et harmoniques. Inspirée des traditions d’Indonésie et des musiques de gongs d’Asie du Sud-Est, leur musique s’affranchit de tout folklore pour privilégier une approche vivante, collective et en constante mutation. Entre transe, répétition hypnotique et textures sonores inédites, chaque performance devient un espace d’écoute intense et partagé. Nourri par des influences allant des rituels javanais aux explorations contemporaines les plus audacieuses, Nist-Nah construit un langage singulier, à la fois enraciné et résolument actuel.

Plus qu’un concert, c’est une invitation à vivre une expérience sonore rare et captivante dès 20h et sur réservation.

Une restauration proposée dans notre espace Kaffeeklatsch

À cette occasion, le Kaffeeklatsch et sa terrasse vous ouvrent leurs portes dans une ambiance chaleureuse et cosy. Venez profiter de la soirée pour déguster notre assortiment de pizzas, de quiches ainsi que nos irrésistibles tartes faites maison. Une pause gourmande sous les étoiles vous attend avant ou après votre visite !Tout public

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Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 87 08 54 contact@musee-les-mineurs.fr

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English :

European Museum Night will take place on Saturday, May 23, 2026. That evening, many museums in France and Europe will open their doors free of charge, starting at dusk. This year marks the 22nd edition of the event.

The Parc Explor Wendel program includes a visit by flashlight only. The public will be invited to follow the work of a coal miner in total darkness.

At 8pm, a lively and hypnotic performance by the Nist-Nah Ensemble will offer a meeting of tradition and experimentation: a plunge into the bewitching world of gongs, inspired by Asian traditions.

Café Kaffeeklatsch will be open throughout the evening.

An unusual experience at Parc Explor Wendel

A visit to the Les Mineurs and Wendel Mine museums takes place in a hushed, almost mysterious atmosphere. Equipped with flashlights, visitors follow in the footsteps of the miners, in a darkness conducive to immersion.

The first stage is a visit to the hanged men’s rooms, the showers and the lamp room, where miners donned their full range of equipment: overalls, cap lamp, helmet, emergency breathing system, etc. After crossing the impressive mine floor, dominated by its 3 headframes, you are immersed in the bowels of the earth as you pass through the elevator shaft simulator, which transports you, without actually doing so, to almost 1,200m below ground? The discovery of the rock, tracing and flatwork sites, also plunged into the night, brings the experience as close as possible to what the miners experienced 20 years ago.

A gripping experience, both historical and sensory.

Ensemble NIST-NAH

Ensemble Nist-Nah, founded in 2019 by Australian percussionist Will Guthrie, offers an immersive sound experience at the crossroads of gamelan and experimental music. Led by eight musicians from a variety of backgrounds, the group explores a vibrant universe of gongs, bells and resonant metals, where fascinating rhythmic and harmonic architectures unfold. Inspired by the traditions of Indonesia and the gong music of Southeast Asia, their music eschews folklore in favor of a lively, collective and constantly evolving approach. Between trance, hypnotic repetition and original sound textures, each performance becomes a space for intense, shared listening. Nurtured by influences ranging from Javanese rituals to the most audacious contemporary explorations, Nist-Nah constructs a singular language that is both rooted and resolutely contemporary.

More than just a concert, this is an invitation to enjoy a rare and captivating sonic experience, starting at 8pm (booking required).

Catering in our Kaffeeklatsch area

For the occasion, the Kaffeeklatsch and its terrace open their doors to you in a warm and cosy atmosphere. Take advantage of the evening to sample our assortment of pizzas, quiches and irresistible homemade tarts. A gourmet break under the stars awaits you before or after your visit!

L’événement Nuit européenne des musées au Parc Explor Wendel Petite-Rosselle a été mis à jour le 2026-04-30 par FORBACH TOURISME