Fête de la Nature ‘la GUINGUETTE du SCHAFBACH’ vallée du Schafbach Petite-Rosselle

Petite-Rosselle

Fête de la Nature ‘la GUINGUETTE du SCHAFBACH’

vallée du Schafbach 90 rue des fleurs Petite-Rosselle Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 11:30:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

la GUINGUETTE du SCHAFBACH des AMIS de la NATURE vous accueille en musique le dimanche 17 mai, à partir de 11h30 avec restauration et grillades, frites, buvettes, café/gâteaux, crêpes .. . Jeux gratuits pour les enfants à partir de 14hoo ainsi que des baptêmes poneys et stand de maquillage

Ambiance musicale GUINGUETTE garantie durant tout l’après-midi avec l’orchestre live FRED MUSICTout public

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vallée du Schafbach 90 rue des fleurs Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 6 17 98 57 79

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English :

la GUINGUETTE du SCHAFBACH by AMIS de la NATURE welcomes you with music on Sunday May 17, from 11:30am, with food and grills, French fries, refreshment stands, coffee/cakes, crêpes … . Free games for children from 2 p.m. as well as pony rides and face painting

GUINGUETTE music guaranteed all afternoon with live band FRED MUSIC

L’événement Fête de la Nature ‘la GUINGUETTE du SCHAFBACH’ Petite-Rosselle a été mis à jour le 2026-04-20 par FORBACH TOURISME