Petite-Rosselle

Marché aux puces

Petite-Rosselle Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 06:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

1er marché aux puces de la Boule St Charles.Tout public

0 .

Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 6 80 25 09 30 boulestcharles57@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1st Boule St Charles flea market.

L’événement Marché aux puces Petite-Rosselle a été mis à jour le 2026-04-20 par FORBACH TOURISME