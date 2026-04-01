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Marché aux puces Petite-Rosselle

Marché aux puces Petite-Rosselle dimanche 26 avril 2026.

Ville : 57540 Petite-Rosselle

Département : Moselle

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Petite-Rosselle

Marché aux puces

Petite-Rosselle Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 06:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-26

1er marché aux puces de la Boule St Charles.Tout public
0  .

Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 6 80 25 09 30  boulestcharles57@gmail.com

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English :

1st Boule St Charles flea market.

L’événement Marché aux puces Petite-Rosselle a été mis à jour le 2026-04-20 par FORBACH TOURISME

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