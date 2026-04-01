Marché aux puces Petite-Rosselle
Marché aux puces Petite-Rosselle dimanche 26 avril 2026.
Petite-Rosselle
Marché aux puces
Petite-Rosselle Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 06:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
1er marché aux puces de la Boule St Charles.Tout public
0 .
Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 6 80 25 09 30 boulestcharles57@gmail.com
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English :
1st Boule St Charles flea market.
L’événement Marché aux puces Petite-Rosselle a été mis à jour le 2026-04-20 par FORBACH TOURISME
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