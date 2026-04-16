Petite-Rosselle

Les enquêtes du Galibot Parc Explor Wendel

Petite-Rosselle Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26 2026-05-31

Les enquêtes du Galibot

Meurtre au siège Wendel l’affaire Germain LANG

Interrogez les témoins et résolvez les énigmes afin de démasquer le coupable. Vous avez 75 minutes pour résoudre cette affaire !

Formez votre équipe et venez enquêter au Parc Explor Wendel.

Réservation en ligneTout public

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Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 87 08 54 contact@musee-les-mineurs.fr

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English :

The Galibot investigations

Murder at Wendel headquarters: the Germain LANG case

Question the witnesses and solve the riddles to unmask the culprit. You’ve got 75 minutes to solve the case!

Form your team and come to Parc Explor Wendel to investigate.

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L’événement Les enquêtes du Galibot Parc Explor Wendel Petite-Rosselle a été mis à jour le 2026-04-10 par FORBACH TOURISME