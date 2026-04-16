Les enquêtes du Galibot Parc Explor Wendel Petite-Rosselle
Les enquêtes du Galibot Parc Explor Wendel Petite-Rosselle dimanche 26 avril 2026.
Petite-Rosselle
Les enquêtes du Galibot Parc Explor Wendel
Petite-Rosselle Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26 2026-05-31
Les enquêtes du Galibot
Meurtre au siège Wendel l’affaire Germain LANG
Interrogez les témoins et résolvez les énigmes afin de démasquer le coupable. Vous avez 75 minutes pour résoudre cette affaire !
Formez votre équipe et venez enquêter au Parc Explor Wendel.
Réservation en ligneTout public
.
Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 87 08 54 contact@musee-les-mineurs.fr
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English :
The Galibot investigations
Murder at Wendel headquarters: the Germain LANG case
Question the witnesses and solve the riddles to unmask the culprit. You’ve got 75 minutes to solve the case!
Form your team and come to Parc Explor Wendel to investigate.
Book online
L’événement Les enquêtes du Galibot Parc Explor Wendel Petite-Rosselle a été mis à jour le 2026-04-10 par FORBACH TOURISME
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