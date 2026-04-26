Petite-Rosselle

Mini-golf au coeur du carreau de mine

Petite-Rosselle Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Envie d’une pause ludique au cœur de l’histoire ?

Venez swinguer sur notre practice de mini-golf, installé au cœur du carreau de mine !

Avec 6 pistes aux défis variés, testez votre adresse et défiez vos amis ou votre famille dans un cadre exceptionnel et atypique où patrimoine et amusement se rencontrent. Que vous soyez débutant ou expert, chaque parcours vous réserve son lot de surprises et vous permettra de passer un moment ludique et convivial !

Activité proposée aux mêmes horaires d’ouverture que le musée

Durée environ 1h

Tarif 1,00 € par personne

Gratuit pour toute personne possédant un billet d’entrée du musée valide la journée.

Activité en extérieurTout public

1 .

Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 87 08 54 contact@musee-les-mineurs.fr

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English :

Want to take a fun break in the heart of history?

Come swing a club on our mini-golf course, located right in the heart of the mining district!

With 6 courses offering a variety of challenges, test your skills and challenge your friends or family in an exceptional and unique setting where heritage and fun come together. Whether you’re a beginner or an expert, each course has its own set of surprises in store and will ensure you have a fun and friendly time!

This activity is available during the museum’s regular opening hours

Duration: approximately 1 hour

Price: 1.00 € per person

Free for anyone with a museum admission ticket valid for that day.

Outdoor activity

L’événement Mini-golf au coeur du carreau de mine Petite-Rosselle a été mis à jour le 2026-06-24 par FORBACH TOURISME