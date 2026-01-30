Nuit européenne des musées Musée de la Tour du Moulin Marcigny
Nuit européenne des musées Musée de la Tour du Moulin Marcigny samedi 23 mai 2026.
Nuit européenne des musées
Musée de la Tour du Moulin 7-9, rue de la Tour Marcigny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 21:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Nuit des musées
– Visite libre de 18h à 21h
– 18h Présentation des créations des classes scolaires de l’école Sainte Véraise de Marcigny et petit théâtre de jeux d’ombres sur fond de contes .
Musée de la Tour du Moulin 7-9, rue de la Tour Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 37 05 musee.tourdumoulin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuit européenne des musées
L’événement Nuit européenne des musées Marcigny a été mis à jour le 2026-01-30 par Mission Tourisme Département 71