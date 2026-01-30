Nuit européenne des musées Musée de la Tour du Moulin Marcigny

Nuit européenne des musées

Musée de la Tour du Moulin 7-9, rue de la Tour Marcigny Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

2026-05-23

Nuit des musées

– Visite libre de 18h à 21h

– 18h Présentation des créations des classes scolaires de l’école Sainte Véraise de Marcigny et petit théâtre de jeux d’ombres sur fond de contes .

Musée de la Tour du Moulin 7-9, rue de la Tour Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 37 05 musee.tourdumoulin@gmail.com

English : Nuit européenne des musées

