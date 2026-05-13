Une soirée pour explorer les collections, Musée de la Tour du Moulin, Marcigny

Une soirée pour explorer les collections Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la Tour du Moulin Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Nuit Européenne des Musées

18h-21h GRATUIT

Accès à :

– expo permanente (collections Sciences de la Terre, Archéologie, Beaux-arts, …)

– expo 2026 « Visages du Monde – Collections Internationales »

– expo temporaire photographies

– expo « La Classe, l’Oeuvre » Ecole Ste Véraise

Musée de la Tour du Moulin 9 Rue de la Tour, 71110 Marcigny, France Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385253705 https://www.brionnais-tourisme.fr/patrimoine/musee-de-la-tour-du-moulin-PCUBOU071148100.html Pharmacie (dépôt de l’Hôpital) : 115 pots en faïence de Nevers du XVIIIe siècle (Monument historique). Panoramique de papier peint de Joseph Dufour : vues d’Italie. Collection de majoliques de réputation internationale, et deux plats à salerons (XVIIe siècle) de suiveurs de Bernard Palissy. Statuaire médiévale (restes du prieuré double fondé en 1055 par Hugues de Semur, abbé de Cluny). Plan et maquette de Marcigny (XVIIe siècle). Aquarelles de Lafay, pastel de Léandre. Deux canons de bronze du XVIIIe siècle : « le Sauvage » et « le Griffon », don de la famille de Vichy-Champrond. Ecomusée : atelier de sabotier, outils de forgeron, pilier des halles, vis sans fin en épicéa, van et outils de moissonneur, grand bi du XIXe siècle. Ouverture d’avril à octobre

Nuit Européenne des Musées

©ministère de la Culture