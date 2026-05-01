[Nuit européenne des Musées] Musée Michel Ciry Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer
[Nuit européenne des Musées] Musée Michel Ciry Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer samedi 23 mai 2026.
Varengeville-sur-Mer
[Nuit européenne des Musées] Musée Michel Ciry
Musée Michel Ciry / Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 21:00:00
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de la Fête nationale de l’estampe et de la Nuit européenne des musées, le musée vous propose une programmation festive, créative et entièrement gratuite, ouverte à tous.
Accès libre au musée de 14h à 21h
(animations gratuites, sauf ateliers créatifs)
️ Au programme
️ 15h 17h
Atelier gravure sur rhénalon avec l’artiste Muxx
Dès 7 ans sur réservation
17h 18h
Spectacle de contes La Forêt Enchantée avec Elise Darteyre
Dès 4 ans sans réservation
18h 19h30
Atelier blockprinting sur textile avec l’artiste Muxx
Pensez à apporter votre support textile sans réservation
20h 21h
Visite libre du musée en musique avec Caroline Lecoeur
Une belle soirée placée sous le signe de la création, de l’imaginaire et de la découverte ✨ .
Musée Michel Ciry / Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 90 01 52
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English : [Nuit européenne des Musées] Musée Michel Ciry
L’événement [Nuit européenne des Musées] Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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