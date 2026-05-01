[Nuit européenne des Musées] Musée Michel Ciry Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer

Varengeville-sur-Mer

[Nuit européenne des Musées] Musée Michel Ciry

Musée Michel Ciry / Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Fête nationale de l’estampe et de la Nuit européenne des musées, le musée vous propose une programmation festive, créative et entièrement gratuite, ouverte à tous.

Accès libre au musée de 14h à 21h

(animations gratuites, sauf ateliers créatifs)

️ Au programme

️ 15h 17h

Atelier gravure sur rhénalon avec l’artiste Muxx

Dès 7 ans sur réservation

17h 18h

Spectacle de contes La Forêt Enchantée avec Elise Darteyre

Dès 4 ans sans réservation

18h 19h30

Atelier blockprinting sur textile avec l’artiste Muxx

Pensez à apporter votre support textile sans réservation

20h 21h

Visite libre du musée en musique avec Caroline Lecoeur

Une belle soirée placée sous le signe de la création, de l’imaginaire et de la découverte ✨ .

Musée Michel Ciry / Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 90 01 52

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English : [Nuit européenne des Musées] Musée Michel Ciry

L’événement [Nuit européenne des Musées] Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie