Nuit Européenne des Musées rue Gautier Ier Nemours

Nuit Européenne des Musées rue Gautier Ier Nemours samedi 23 mai 2026.

Nuit Européenne des Musées

rue Gautier Ier Château-Musée de Nemours Nemours Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Le Château-Musée vous ouvre ses portes à la lueur des bougies !
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rue Gautier Ier Château-Musée de Nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 28 27 42  resa.chateaumusee@ville-nemours.fr

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English :

The Château-Musée opens its doors to you by candlelight!

L’événement Nuit Européenne des Musées Nemours a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Pays de Nemours

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