Nuit Européenne des Musées rue Gautier Ier Nemours

Nuit Européenne des Musées

rue Gautier Ier Château-Musée de Nemours Nemours Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le Château-Musée vous ouvre ses portes à la lueur des bougies !

.

rue Gautier Ier Château-Musée de Nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 28 27 42 resa.chateaumusee@ville-nemours.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Château-Musée opens its doors to you by candlelight!

L’événement Nuit Européenne des Musées Nemours a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Pays de Nemours