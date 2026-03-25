Nuit Européenne des Musées rue Gautier Ier Nemours
Nuit Européenne des Musées rue Gautier Ier Nemours samedi 23 mai 2026.
Nuit Européenne des Musées
rue Gautier Ier Château-Musée de Nemours Nemours Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le Château-Musée vous ouvre ses portes à la lueur des bougies !
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rue Gautier Ier Château-Musée de Nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 28 27 42 resa.chateaumusee@ville-nemours.fr
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English :
The Château-Musée opens its doors to you by candlelight!
L’événement Nuit Européenne des Musées Nemours a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Pays de Nemours
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