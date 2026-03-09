Nuit européenne des musées Ministère de la Culture et de la Communication Paris

Nuit européenne des musées

Ministère de la Culture et de la Communication 3 rue Valois Paris Paris

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 01:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Les musées de Paris Region se découvrent autrement chaque année au mois de mai, à l’occasion de la Nuit européenne des musées. Savourez cet événement gratuit et festif dès le coucher du soleil !

English : Nuit européenne des musées

Discover the Paris Region?s museums in a whole new way every May, during European Museum Night. Enjoy this free, festive event as soon as the sun goes down!

