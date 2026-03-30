Nuit Européenne des Musées Projet La classe, l’oeuvre ! , sur un air de guitare Musée Auguste Grasset Varzy

Nuit Européenne des Musées Projet La classe, l’oeuvre ! , sur un air de guitare

Musée Auguste Grasset 22 Rue de l’Hôtel de Ville Varzy Nièvre

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 21:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre du dispositif La classe, l’oeuvre ! , opération adossée à la Nuit européenne des musées, la classe de CAP Réalisations industrielles en Chaudronnerie du Lycée collège Le Mont-Châtelet de Varzy, aura le plaisir de vous présenter la pièce réalisée dans la discipline chef-d’oeuvre . La soirée se poursuivra en musique avec un récital de guitare.

La classe, l’oeuvre! vise à rapprocher les élèves, de la maternelle au lycée, des collections de musées. Le temps d’une soirée, ils deviennent des passeurs de culture , invitant les visiteurs à découvrir le travail mené autour d’une ou plusieurs oeuvres d’un musée.

C’est un travail de deux ans autour des guitares qui a été mené par la classe de CAP chaudronnerie, métallerie et soudure, avec pour point de départ le salon de musique.

Professeurs d’atelier, de français, d’art appliqué et de musique ont accompagné ce projet de création d’une guitare qui sera exposée lors de la Nuit européenne des musées. Jimmy Dercourt, Lorenzo Galliot,

Youssoufa Mamouda et Lamarana Barry viendront vous la présenter, de sa genèse à sa finalisation. Le résultat est exceptionnel une guitare, réalisée à l’aide de tôle, de pignons et couronnes de moto, dont on

peut jouer !

La soirée se poursuivra par un récital. Matthieu Colas, guitariste, professeur de musique, vous enchantera à partir de 19H30, pour une heure environ de concert.

18H00 présentation du projet La classe, l’oeuvre !

19H30 récital de guitare folk .

Musée Auguste Grasset 22 Rue de l’Hôtel de Ville Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 72 03

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English : Nuit Européenne des Musées Projet La classe, l’oeuvre ! , sur un air de guitare

L’événement Nuit Européenne des Musées Projet La classe, l’oeuvre ! , sur un air de guitare Varzy a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Clamecy Haut Nivernais