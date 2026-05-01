Nuit européenne des musées Atelier-musée La Maison du Passementier Saint-Jean-Bonnefonds

Saint-Jean-Bonnefonds

Nuit européenne des musées

Atelier-musée La Maison du Passementier 20 rue Victor Hugo Saint-Jean-Bonnefonds Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Découvrez le savoir-faire du tissage des rubans dans cette authentique maison-atelier du début du XXème siècle.

Des démonstrations de tissage sont proposées à l’occasion des deux départs de visites guidées, à 17h00 et à 18h00.

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Atelier-musée La Maison du Passementier 20 rue Victor Hugo Saint-Jean-Bonnefonds 42650 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Discover the art of ribbon weaving in this authentic early 20th-century workshop.

Weaving demonstrations are offered on two guided tour departures, at 5:00 pm and 6:00 pm.

L’événement Nuit européenne des musées Saint-Jean-Bonnefonds a été mis à jour le 2026-05-12 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès