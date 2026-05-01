Nuit européenne des musées Atelier-musée La Maison du Passementier Saint-Jean-Bonnefonds
Nuit européenne des musées Atelier-musée La Maison du Passementier Saint-Jean-Bonnefonds samedi 23 mai 2026.
Saint-Jean-Bonnefonds
Nuit européenne des musées
Atelier-musée La Maison du Passementier 20 rue Victor Hugo Saint-Jean-Bonnefonds Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Découvrez le savoir-faire du tissage des rubans dans cette authentique maison-atelier du début du XXème siècle.
Des démonstrations de tissage sont proposées à l’occasion des deux départs de visites guidées, à 17h00 et à 18h00.
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Atelier-musée La Maison du Passementier 20 rue Victor Hugo Saint-Jean-Bonnefonds 42650 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Discover the art of ribbon weaving in this authentic early 20th-century workshop.
Weaving demonstrations are offered on two guided tour departures, at 5:00 pm and 6:00 pm.
L’événement Nuit européenne des musées Saint-Jean-Bonnefonds a été mis à jour le 2026-05-12 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès