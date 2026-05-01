Nuit européenne des musées Rue des Puits Salants Salies-de-Béarn
Nuit européenne des musées Rue des Puits Salants Salies-de-Béarn samedi 23 mai 2026.
Salies-de-Béarn
Nuit européenne des musées
Rue des Puits Salants Musée du Sel Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le Musée du Sel et des Traditions Béarnaises vous invite à une plongée immersive dans l’histoire de Salies-de-Béarn, où le passé prendra vie sous vos yeux !
Des personnages historiques incarnés par nos bénévoles , habillés de costumes d’époque, vous convoqueront dans leur époque pour vous raconter des anecdotes méconnues, des secrets bien gardés, et des récits qui ont façonné Salies. Qui sait ? Peut-être croiserez-vous un saunier du Moyen Âge ou une lavandière du XIXe siècle…
Dégustez l’hypocras dans la mini buvette médiévale, cette boisson que vous avez apprécié l’an dernier, tout en échangeant avec nos fantômes du passé .
Le musée vous réserve aussi des surprises interactives tels que des jeux, énigmes et défis, afin de vivre l’histoire plutôt que de simplement l’écouter. .
Rue des Puits Salants Musée du Sel Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 84 98
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English : Nuit européenne des musées
L’événement Nuit européenne des musées Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Béarn des Gaves
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