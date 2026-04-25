Concert au Chalet avec Blouzouki Le Chalet Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec Blouzouki

Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Qui mettra le feu au Chalet ce soir ? C’est autour de Blouzouki qui interprète ses créations du blues au calypso et bien d’autres. Pensez à réserver votre table ! .

Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91

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English : Concert au Chalet avec Blouzouki

L’événement Concert au Chalet avec Blouzouki Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Béarn des Gaves