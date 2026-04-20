Salies-de-Béarn

Soutiens la Passem !

Place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

La PASSEM ! est une course relais festive et solidaire pour célébrer et transmettre la langue occitane gasconne. Ouverte à tous, elle traverse 8 départements sur 2 000 km, avec des animations locales à chaque étape. Un témoin symbolique, le ligam, est transmis à chaque kilomètre, portant un message secret.

L’événement allie sport, culture et sensibilisation à la préservation de la langue. Venez donc les encourager sur le parcours de Salies les coureurs, marcheurs, amateurs et passionnés de la lenga nosta passeront au Bayaà !

A partir de 17 h estanquet buvette

18h parc des échasses, chants et danses

18h30 animation musicale avec Los Aigassuts et Michel Macias

19h cantèra

A partir de 19h45 le passage de la Passem !

21 h grand bal avec le Quadrilh de Salies et le duo Tisnèr et Michel Macias .

Place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ligamsligams@gmail.com

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English : Soutiens la Passem !

L’événement Soutiens la Passem ! Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Béarn des Gaves