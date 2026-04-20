Concours de belote au Casino Hôtel du Parc Salies-de-Béarn
Concours de belote au Casino Hôtel du Parc Salies-de-Béarn lundi 20 avril 2026.
Salies-de-Béarn
Concours de belote au Casino
Hôtel du Parc 8 Boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 20:30:00
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
L’association les cartes salisiennes organise son traditionnel concours de belote chaque semaine à la salle Chinanou (inscription sur place). Qu’on se le dise c’est ouvert à tous, débutant ou confirmé ! Ambiance conviviale assurée !
A noter tous les participants seront récompensés. Vous êtes donc certain de repartir avec un petit quelque chose ventrèches, rôtis, poulets, fromage de brebis, filets garnis, bons d’achats de 5€… .
Hôtel du Parc 8 Boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 60 00 06 lescartessalisiennes@gmail.com
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English : Concours de belote au Casino
L’événement Concours de belote au Casino Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Béarn des Gaves
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