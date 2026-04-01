Conférence sur les noms des rues de Salies Place du Bayaà Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn

Conférence sur les noms des rues de Salies

Place du Bayaà Mairie Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Préparez-vous à un survol de l’histoire linguistique du sud de la Gascogne et de sa patronymie, l’étude des particularismes de la langue et de l’orthographe à Salies, des anecdotes sur les noms de rues et leurs significations initiales, souvent méconnues. Cette conférence s’appuiera sur des exemples concrets tirés des rues de Salies, offrant une nouvelle lecture de notre patrimoine quotidien. Et tout ceci en compagnie de Pierre Salles, ancien chroniqueur à France Bleu Béarn (aujourd’hui Ici Béarn Bigorre), qui allie érudition et accessibilité, rendant la linguistique vivante et captivante. A noter dans vos agendas ! .

Place du Bayaà Mairie Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 84 98

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English : Conférence sur les noms des rues de Salies

L’événement Conférence sur les noms des rues de Salies Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Béarn des Gaves