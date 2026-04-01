Atelier remise en selle Le Savoir Partagé Salies-de-Béarn
Atelier remise en selle Le Savoir Partagé Salies-de-Béarn vendredi 24 avril 2026.
Salies-de-Béarn
Atelier remise en selle
Le Savoir Partagé 2 avenue Al Cartero Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Vous avez un vélo au fond du garage qui n’a pas servi depuis longtemps ? Il est temps de le remettre en service ! Avant de partir en balade, venez au Savoir Partagé pour un atelier de petites réparations et remise en conformité de votre vélo. En mai et en juin nous vous proposerons des sorties faciles à vélo.
En partenariat avec la CCBG et le Véloclub Salisien.
Matériel offert lumières, catadioptres et sonnettes offertes.
Sur inscription au 05.59.38.37.01 / 07.83.16.40.97 / lesavoirpartageassociation@gmail.com. .
Le Savoir Partagé 2 avenue Al Cartero Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 37 01 lesavoirpartageassociation@gmail.com
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English : Atelier remise en selle
L’événement Atelier remise en selle Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Béarn des Gaves
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