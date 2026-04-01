Atelier Origami Boutique Créativ’Y Thé Salies-de-Béarn
Atelier Origami Boutique Créativ’Y Thé Salies-de-Béarn jeudi 30 avril 2026.
Salies-de-Béarn
Atelier Origami
Boutique Créativ’Y Thé 10 rue Elysée Coustère Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 15:30:00
fin : 2026-04-30 17:30:00
Date(s) :
2026-04-30
Envie de découvrir l’art délicat de l’origami ? Rejoignez-nous pour un moment créatif et relaxant où Elodie (Xifumiak), vous apprendra à transformer une simple feuille de papier en une œuvre d’art ! C’est l’atelier idéal pour découvrir une activité apaisante et créative, repartir avec ses propres créations en papier et passer un moment convivial dans une ambiance chaleureuse.
Sur réservation au 06 10 48 21 69. .
Boutique Créativ’Y Thé 10 rue Elysée Coustère Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 48 21 69
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English : Atelier Origami
L’événement Atelier Origami Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Béarn des Gaves
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