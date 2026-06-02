Nuit internationale de la chauve souris Bureau du Parc national Bedous
Nuit internationale de la chauve souris Bureau du Parc national Bedous vendredi 21 août 2026.
Bedous
Nuit internationale de la chauve souris
Bureau du Parc national 2 Avenue Robert Balangue Bedous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Venez découvrir celles que l’on appelle… les chiroptères ! Partout en France, des naturalistes proposent des sorties nocturnes à l’écoute des chauves-souris, des jeux, expositions et conférences.
À cette occasion, un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées vous amène à la rencontre des chauves-souris lors d’une sortie nocturne. Venez-les écoutez et en apprendre davantage sur ces animaux si énigmatiques.
Sur inscription, prévoir des vêtements chauds et frontale.
Lieu et horaire communiqués ultérieurement. .
Bureau du Parc national 2 Avenue Robert Balangue Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 88 30
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English : Nuit internationale de la chauve souris
L’événement Nuit internationale de la chauve souris Bedous a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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