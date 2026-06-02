Nuit internationale de la chauve souris Bureau du Parc national Bedous

Bedous

Nuit internationale de la chauve souris

Bureau du Parc national 2 Avenue Robert Balangue Bedous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Venez découvrir celles que l’on appelle… les chiroptères ! Partout en France, des naturalistes proposent des sorties nocturnes à l’écoute des chauves-souris, des jeux, expositions et conférences.

À cette occasion, un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées vous amène à la rencontre des chauves-souris lors d’une sortie nocturne. Venez-les écoutez et en apprendre davantage sur ces animaux si énigmatiques.

Sur inscription, prévoir des vêtements chauds et frontale.

Lieu et horaire communiqués ultérieurement. .

Bureau du Parc national 2 Avenue Robert Balangue Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 88 30

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English : Nuit internationale de la chauve souris

L’événement Nuit internationale de la chauve souris Bedous a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn