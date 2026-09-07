Nuit Internationale de la Chauve-souris, Château de Nogent Le Roi, Nogent-le-Roi
samedi 26 septembre 2026 · Château de Nogent Le Roi · Nogent-le-Roi
Informations pratiques
Nuit Internationale de la Chauve-souris Samedi 26 septembre, 20h30 Château de Nogent Le Roi Eure-et-Loir
Animation gratuite – Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T21:00:00+02:00
Venez découvrir ce mystérieux mammifère volant, chasseur nocturne au rôle essentiel dans nos écosystèmes. Une présentation en salle (1 h) sera suivie d’une sortie d’écoute nocturne dans le parc.
Château de Nogent Le Roi Ferme du Château Nogent-le-Roi 28210 Eure-et-Loir Centre Val de France
Venez découvrir ce mystérieux mammifère volant, chasseur nocturne au rôle essentiel dans nos écosystèmes. Une présentation en salle (1 h) sera suivie d’une sortie d’écoute nocturne dans le parc.
Yann Lebris
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