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AGENDA · Saint-Georges-de-Rouelley

Nuit internationale de la chauve-souris, La Fosse Arthour, Saint-Georges-de-Rouelley

jeudi 27 août 2026 · La Fosse Arthour · Saint-Georges-de-Rouelley

Nuit internationale de la chauve-souris, La Fosse Arthour, Saint-Georges-de-Rouelley

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
La Fosse Arthour
Adresse
Impasse des rochers, saint-georges-de-rouelley
Ville
50720 Saint-Georges-de-Rouelley
Département
Manche
Tarif
Réservation conseillée (https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/agenda/nuit-internationale-de-la-chauve-souris_232.html)

Nuit internationale de la chauve-souris Jeudi 27 août, 20h00 La Fosse Arthour Manche

Réservation conseillée (https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/agenda/nuit-internationale-de-la-chauve-souris_232.html)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T20:00:00+02:00 – 2026-08-27T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T20:00:00+02:00 – 2026-08-27T22:00:00+02:00

C’est à la tombé de la nuit que vous pourrez entendre ou même observer les nombreuses espèces de chauves-souris présentent sur l’Espace Naturel Sensible de la Fosse Arthour. Venez découvrir le monde insoupçonné de ces espèces protégées dans le cadre de la 30 ème nuit internationale de la chauve-souris. Sortie organisée par le Parc & Géoparc Normandie-Maine et le Département de l’Orne.

La Fosse Arthour Impasse des rochers, saint-georges-de-rouelley Saint-Georges-de-Rouelley 50720 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/agenda/nuit-internationale-de-la-chauve-souris_232.html »}]
Sortie crépusculaire à la découverte des chauves-souris

© Arnaud Lerondeau

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