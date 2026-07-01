Nuit internationale de la chauve-souris, La Fosse Arthour, Saint-Georges-de-Rouelley

Informations pratiques

Nuit internationale de la chauve-souris Jeudi 27 août, 20h00 La Fosse Arthour Manche

Réservation conseillée (https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/agenda/nuit-internationale-de-la-chauve-souris_232.html)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T20:00:00+02:00 – 2026-08-27T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T20:00:00+02:00 – 2026-08-27T22:00:00+02:00

C’est à la tombé de la nuit que vous pourrez entendre ou même observer les nombreuses espèces de chauves-souris présentent sur l’Espace Naturel Sensible de la Fosse Arthour. Venez découvrir le monde insoupçonné de ces espèces protégées dans le cadre de la 30 ème nuit internationale de la chauve-souris. Sortie organisée par le Parc & Géoparc Normandie-Maine et le Département de l’Orne.

La Fosse Arthour Impasse des rochers, saint-georges-de-rouelley Saint-Georges-de-Rouelley 50720 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/agenda/nuit-internationale-de-la-chauve-souris_232.html »}]

Sortie crépusculaire à la découverte des chauves-souris

© Arnaud Lerondeau