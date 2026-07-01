NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS, Maison de la Chauve-souris, Kernascléden

Informations pratiques

NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS Vendredi 28 août, 20h00 Maison de la Chauve-souris Morbihan

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:59:00+02:00

Fin : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:59:00+02:00

Après la visite libre de la Maison de la chauve-souris, suivez notre guide au plus près de l’église du village pour en apprendre plus sur les chauves-souris et les voir sortir des combles de l’église. Émerveillement garanti ! Puis pour prolonger la soirée, sur les berges du Scorff à quelques minutes pour aller voir la danse des Murins de Daubenton chassés au dessus de la rivière.

Maison de la Chauve-souris 1, place de l’église56540 Kernascléden Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@amikiro.fr »}]

Après la visite libre de la Maison de la chauve-souris, observez les chauves-souris sortir des combles de l’église, puis regarder leur danse à la surface de la rivière.

Amikiro