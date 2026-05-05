Nuit Internationnale de la Chauve-souris, Lavoir de Villerville, Villerville
Nuit Internationnale de la Chauve-souris, Lavoir de Villerville, Villerville jeudi 27 août 2026.
Nuit Internationnale de la Chauve-souris Jeudi 27 août, 20h30 Lavoir de Villerville Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T20:30:00+02:00 – 2026-08-27T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T20:30:00+02:00 – 2026-08-27T23:00:00+02:00
La nuit Européenne de la chauve-souris est le moment idéal pour venir découvrir en famille les particularités du seul mammifère volant. Accompagnés d’un guide vous découvrirez ses secrets et vous pourrez les observer à l’aide de détecteurs.
(3km/2h30) – Niveau 1
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