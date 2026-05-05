Nuit Internationnale de la Chauve-souris, Lavoir de Villerville, Villerville

Nuit Internationnale de la Chauve-souris Jeudi 27 août, 20h30 Lavoir de Villerville Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T20:30:00+02:00 – 2026-08-27T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T20:30:00+02:00 – 2026-08-27T23:00:00+02:00

La nuit Européenne de la chauve-souris est le moment idéal pour venir découvrir en famille les particularités du seul mammifère volant. Accompagnés d’un guide vous découvrirez ses secrets et vous pourrez les observer à l’aide de détecteurs.

(3km/2h30) – Niveau 1

Lavoir de Villerville Lavoir de Villerville VILLERVILLE Villerville 14113 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « loic.nicolle@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 09 36 58 08 »}]

La nuit Européenne de la chauve-souris est le moment idéal pour venir découvrir en famille les particularités du seul mammifère volant. Accompagnés d’un guide vous découvrirez ses secrets et vous …