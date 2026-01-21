Nuit masquée au château et cuverie château de Villersexel Villersexel

Nuit masquée au château et cuverie

château de Villersexel Lieu-dit Château Villersexel Haute-Saône

Tarif : 19.99 – 19.99 – 39.99 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 18:30:00

fin : 2026-02-28 05:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Pour cette Nuit Masquée Édition Signature, le Château de Villersexel et sa cuverie se transforment en un véritable écrin nocturne, pensé comme une expérience évolutive, mêlant élégance, mystère et puissance festive.

Une soirée rare, imaginée pour celles et ceux qui souhaitent vivre bien plus qu’un simple événement, dans un cadre patrimonial exceptionnel, sublimé par une scénographie sonore et lumineuse de haut niveau.

Soirée dans le château et la cuverie.

Une nuit d’exception, entre élégance et fête.

Apéritif dînatoire, DJ set jusqu’au bout de la nuit.

Tenue élégante exigée masque obligatoire

Billetterie en ligne, avec ou sans repas.

Places limitées. .

château de Villersexel Lieu-dit Château Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit masquée au château et cuverie

L’événement Nuit masquée au château et cuverie Villersexel a été mis à jour le 2026-01-21 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL