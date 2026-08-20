Nuit sauvage et brame du cerf en Forêt d’Orient, Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, Piney

Informations pratiques

Nuit sauvage et brame du cerf en Forêt d’Orient 19 septembre – 10 octobre, certains samedis Parc naturel régional de la Forêt d’Orient Aube

Tarifs : Adulte 200€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-11T12:00:00+02:00

Au programme

Découvrir le brame du Cerf avec un guide naturaliste dans les forêts sauvages de Champagne

Se retrouver dans l’un des plus beaux Parc Naturel Régional de France, à seulement 1h30 de Paris

Vivre l’affût, entre patience et silence, au cœur d’une nature préservée

Passer la soirée à la belle étoile et la nuit sous tente

Bénéficier des conseils pour apprendre à pister, observer et reconnaître les cerfs, la faune et les plantes sauvages

Jour 1/2

Rendez-vous à 14h à la gare de Troyes, à 1h30 de Paris. où vous retrouverez Maximilien.

Transfert en navette vers le lieu de départ et petit brief du weekend. Une fois arrivés sur place, nous laissons nos affaires dans le véhicule et partons pour une promenade dans les bois. En chemin, Maximilien nous explique tout sur la faune et la flore locale de cette forêt si sauvage et préservée de Champagne. Nous participons à un atelier apprentissage et cueillette de plantes sauvages comestibles, celles qu’on croise sans jamais les voir. Puis c’est le moment de rentrer dans le cœur du sujet : les cerfs ! Empreintes, coulées, grattis… le pistage commence, et le brame se laisse parfois entendre dès l’après-midi.

En fin de journée, halte sur une digue en pleine réserve. Jumelles en main, longue vue posée, on attend. Cinq minutes ou deux heures — l’affût ne se commande pas. Et si la chance est là, un cerf bramera sous vos yeux. Quel que soit le résultat, c’est un moment privilégié où nous ne faisons qu’un avec la nature.

Après ce temps d’observation, nous nous remettons en route pour choisir le spot de bivouac et l’installation du camp en pleine nature. Pour le dîner, c’est auberge espagnole conviviale, chacun ramène une spécialité à partager : boissons, cake, fromage, charcuterie, crudité… À vous de décider. Maximilien se charge du ratafia et du chaource !

Veillée sous les étoiles puis nuit en bivouac bercée par les sons de la forêt.

Activité : 5 km, 2h30 de marche⛺ Hébergement : nuit en bivouac

Jour 2/2

Retour au cœur de la forêt pour une nouvelle session de pistage. Cette fois, les réflexes de la veille sont là : on observe seul, on repère, on comprend. Maximilien en profite pour ouvrir un nouveau chapitre, celui des oiseaux avec une initiation à l’ornithologie — la forêt de l’Orient abrite la plus grande réserve naturelle de France métropolitaine, et si les cerfs y sont rois, les oiseaux n’y sont pas en reste.

Nous profitons d’une pause en pleine nature pour savourer notre délicieux pique-nique, à base de produits locaux avant de repartir. Transfert retour vers la gare de Troyes pour 17h30.

️ Repas inclus : petit-déjeuner / déjeuner pique-nique

Inclus dans le prix :

La prestation du guide et l’accompagnement durant le séjour

Le transfert en navette aller/retour depuis la gare

Les repas mentionnés au programme

L’intégralité du matériel d’optique pour observer : jumelles et longue vue

Les ateliers de pistage et de cueillette

Ce qu’il faut prévoir

Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous (en voiture ou train direct de Paris)

Une spécialité locale de chez vous à partager avec le groupe

Matériel personnel de bivouac : tente, tapis de sol, sac de couchage

Durée : 20h

Activité organisée par Maximilien – guide nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/nuit-sauvage-et-brame-du-cerf-9725

Parc naturel régional de la Forêt d’Orient Parc naturel régional de la Forêt d’Orient Piney 10220 Aube Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/nuit-sauvage-et-brame-du-cerf-9725 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/nuit-sauvage-et-brame-du-cerf-9725 »}]

Un week-end de bivouac et d’affût sur les traces du brame du cerf, au cœur d’une des plus grandes réserves naturelles de France, à 1h30 de Paris seulement. Émerveillement garanti !