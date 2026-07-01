Informations pratiques

Issenheim

Nuit tricolore à Issenheim

60-70 Rue de Cernay Issenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

La Nuit Tricolore vous donne rendez-vous au bord de l’étang de pêche pour une soirée festive avec musique, restauration, buvette et feu d’artifice. Un moment convivial à partager en famille ou entre amis.

L’Amicale des Pêcheurs d’Issenheim vous invite à célébrer la Nuit Tricolore lors d’une grande soirée festive au bord de l’étang de pêche. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, venez partager un agréable moment en famille ou entre amis autour d’animations, de musique et de gourmandises.

Tout au long de la soirée, profitez d’une restauration sur place et d’une buvette avant de vous laisser entraîner par l’orchestre Atout Cœur, qui animera la soirée avec un répertoire festif. Pour clôturer cette belle fête estivale, un feu d’artifice illuminera le ciel au-dessus de l’étang, offrant un spectacle haut en couleur.

Une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la musique et de la fête, dans un cadre naturel propice aux retrouvailles et aux bons moments. 0 .

60-70 Rue de Cernay Issenheim 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 24 30

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English :

La Nuit Tricolore invites you to the shores of the fishing pond for a festive evening featuring music, food, a refreshment stand, and fireworks. A fun time to share with family or friends.

L’événement Nuit tricolore à Issenheim Issenheim a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller