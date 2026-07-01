AGENDA · Saint-Yrieix-les-Bois
Nuits aux étoiles Mairie de Saint-Yrieix les bois Saint-Yrieix-les-Bois
lundi 27 juillet 2026 · Mairie de Saint-Yrieix les bois · Saint-Yrieix-les-Bois
Informations pratiques
Saint-Yrieix-les-Bois
Nuits aux étoiles
Mairie de Saint-Yrieix les bois 6 D17 Saint-Yrieix-les-Bois Creuse
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:30:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Soirée d’observation des étoiles proposée par la FOL 23. .
Mairie de Saint-Yrieix les bois 6 D17 Saint-Yrieix-les-Bois 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 19 11 56 animscience2@fol-23.fr
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English : Nuits aux étoiles
L’événement Nuits aux étoiles Saint-Yrieix-les-Bois a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Grand Guéret