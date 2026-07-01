Nuits aux étoiles Mairie de Saint-Yrieix les bois Saint-Yrieix-les-Bois

lundi 27 juillet 2026 · Mairie de Saint-Yrieix les bois · Saint-Yrieix-les-Bois

Informations pratiques

Saint-Yrieix-les-Bois

Nuits aux étoiles

Mairie de Saint-Yrieix les bois 6 D17 Saint-Yrieix-les-Bois Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 21:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Soirée d’observation des étoiles proposée par la FOL 23. .

Mairie de Saint-Yrieix les bois 6 D17 Saint-Yrieix-les-Bois 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 19 11 56 animscience2@fol-23.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuits aux étoiles

L’événement Nuits aux étoiles Saint-Yrieix-les-Bois a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Grand Guéret