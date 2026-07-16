AGENDA · Savennes
Nuits aux étoiles Salle des fêtes Savennes
mardi 18 août 2026 · Salle des fêtes · Savennes
Informations pratiques
Savennes
Nuits aux étoiles
Salle des fêtes 20 Rue des Écoles Savennes Creuse
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Observation des étoiles avec la FOL23. .
Salle des fêtes 20 Rue des Écoles Savennes 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 19 11 56 animscience2@fol-23.fr
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English : Nuits aux étoiles
L’événement Nuits aux étoiles Savennes a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Grand Guéret