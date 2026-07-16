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AGENDA · Savennes

Nuits aux étoiles Salle des fêtes Savennes

mardi 18 août 2026 · Salle des fêtes · Savennes

Nuits aux étoiles Salle des fêtes Savennes

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
20 Rue des Écoles
Ville
23000 Savennes
Département
Creuse
Tarif
0 0 0 Gratuit

Savennes

Nuits aux étoiles

Salle des fêtes 20 Rue des Écoles Savennes Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:30:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Observation des étoiles avec la FOL23.   .

Salle des fêtes 20 Rue des Écoles Savennes 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 19 11 56  animscience2@fol-23.fr

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English : Nuits aux étoiles

L’événement Nuits aux étoiles Savennes a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Grand Guéret