Nuits de Champagne // Benjamin Biolay Troyes
jeudi 22 octobre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Nuits de Champagne // Benjamin Biolay
Théâtre de Champagne Troyes Aube
Tarif : 36 – 36 – 36 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 20:30:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
Après une tournée des théâtres sold out qui démarre cet automne, Benjamin Biolay sera en tournée dans toute la France et en Zénith avec son nouvel album “Le Disque Bleu”, déjà encensé par la critique.
Mention Spectacle coproduit par Décibels Productions et QUILOMBO .
Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est
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English :
L’événement Nuits de Champagne // Benjamin Biolay Troyes a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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