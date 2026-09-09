Informations pratiques

Troyes

Nuits de Champagne // Benjamin Biolay

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 36 – 36 – 36 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 20:30:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Après une tournée des théâtres sold out qui démarre cet automne, Benjamin Biolay sera en tournée dans toute la France et en Zénith avec son nouvel album “Le Disque Bleu”, déjà encensé par la critique.



Mention Spectacle coproduit par Décibels Productions et QUILOMBO .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Nuits de Champagne // Benjamin Biolay Troyes a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Troyes la Champagne