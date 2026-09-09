Informations pratiques

Troyes

Nuits de Champagne // Electrik Gem

Théâtre de la Madeleine Troyes Aube

Tarif : 30 – 30 – 30 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 20:30:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Dirigé par Grégory Dargent, cet orchestre atypique parcourant l’Europe depuis 15ans, l’Electrik Gem (itération du Grand Ensemble de la Méditerranée) interroge, avec sa nouvelle création, le monde méditerranéen actuel dans ses revendications et ses révoltes au travers des poèmes de grandes plumes du monde méditerranéen du XX° siècle. Choeurs, instruments électriques, acoustiques, improvisations traditionnelles et expérimentales, toute leur musique est tournée vers un rituel jubilatoire et explosif, mêlant joie et colère, transe et poésie.

13 artistes sur scène pour une expérience sonore profonde et surpuissante ! .

Théâtre de la Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Nuits de Champagne // Electrik Gem Troyes a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Troyes la Champagne