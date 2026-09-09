Nuits de Champagne // ENSEMBLE // Tryo Sinsemilla Vanupié Troyes
mardi 20 octobre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Nuits de Champagne // ENSEMBLE // Tryo Sinsemilla Vanupié
Théâtre de Champagne Troyes Aube
Tarif : 32 – 32 – 32 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 20:30:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
Des chansons pleines de sens, une envie de partager des sourires et de la chaleur humaine, des années de tournées aux quatre coins de France en festivals ou sur les scènes les plus prestigieuses… Les points communs entre les artistes du collectif ENSEMBLE !!! ne manquent pas. Pour autant, réunir ensemble sur scène les 2 chanteurs de Sinsemilla (Mike et Riké), 2 membres historiques de Tryo (Guizmo et Manu), ainsi que Vanupié (etc…) n’avait jamais été fait jusqu’à présent.
Le but du collectif ENSEMBLE !!! pour ces artistes ? Prendre et transmettre du plaisir ! Comment ? En revisitant ensemble les grands titres de leurs répertoires respectifs aux frontières du reggae et de la chanson française.
De la bonne humeur, des chansons que l’on connaît tous, re-arrangées pour l’occasion, des textes qui font tellement sens dans une époque troublée, un moment simple et chaleureux qui fera du bien à toutes et tous. .
Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Nuits de Champagne // ENSEMBLE // Tryo Sinsemilla Vanupié Troyes a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- Les Rendez-vous Experts avec Perspectives Numérique 10 et cabinet Numéral Troyes 9 septembre 2026
- Découverte d’instruments Just Classik Festival Troyes 9 septembre 2026
- L’impression 3D, ça vous dit ? Troyes 9 septembre 2026
- Troyes, 2, 1 Impro ! Troyes 9 septembre 2026
- Portes ouvertes Accueil des Villes Françaises Troyes Champagne Métropole Troyes 10 septembre 2026