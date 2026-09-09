Informations pratiques

Troyes

Nuits de Champagne // ENSEMBLE // Tryo Sinsemilla Vanupié

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 32 – 32 – 32 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 20:30:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Des chansons pleines de sens, une envie de partager des sourires et de la chaleur humaine, des années de tournées aux quatre coins de France en festivals ou sur les scènes les plus prestigieuses… Les points communs entre les artistes du collectif ENSEMBLE !!! ne manquent pas. Pour autant, réunir ensemble sur scène les 2 chanteurs de Sinsemilla (Mike et Riké), 2 membres historiques de Tryo (Guizmo et Manu), ainsi que Vanupié (etc…) n’avait jamais été fait jusqu’à présent.



Le but du collectif ENSEMBLE !!! pour ces artistes ? Prendre et transmettre du plaisir ! Comment ? En revisitant ensemble les grands titres de leurs répertoires respectifs aux frontières du reggae et de la chanson française.



De la bonne humeur, des chansons que l’on connaît tous, re-arrangées pour l’occasion, des textes qui font tellement sens dans une époque troublée, un moment simple et chaleureux qui fera du bien à toutes et tous. .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Nuits de Champagne // ENSEMBLE // Tryo Sinsemilla Vanupié Troyes a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Troyes la Champagne